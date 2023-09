Kulturpromenade in Monheim Kulturpromenade lockt 6000 Besucher

Eigentlich war es eine Baustellenparty, zu der tausende Menschen kamen. Nahezu majestätisch bildete die zukünftige „Kulturraffinerie K714“ die angestrahlte Kulisse für die dritte Kulturpromenade in Monheim am Rhein. Eine Vespertafel für über 650 Leute vom Geysir-Kunstwerk bis zu Lüpertz‘ Gänseliesel bog sich am Freitagabend unter den mitgebrachten Speisen. Familien nutzen die Möglichkeit bis in die Samstagnacht hinein, gemeinsam einen der letzten Sommerabende in Gemeinschaft auszukosten. Diesmal war die Tafel sogar 50 Meter länger als im letzten Jahr, so die Veranstalter. Dennoch saßen viele, die keinen Platz auf Bänken und an Tischen fanden, auf mitgebrachten Picknick-Decken oder Klappstühlen und nutzen jedes freie Eckchen. Was der Stimmung keinen Abbruch tat.