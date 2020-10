Kulturwerke : Kulturmarken: Monheim für Award nominiert

Die Kulturwerke Monheim sind bereits jetzt für ihre spektakulären Aktionen bekannt. Hier: Finissage der Leon-Löwentraut-Schau in Monheim. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim/Berlin Die Monheimer Kulturwerke sind in der Kategorie Stadtkultur nominiert worden. Die Preisverleihung findet am 26. November in Potsdam statt.

(og) Die Monheimer Kulturwerke sind in der Kategorie Stadtkultur für den Europäischen Kulturmarken-Award 2020 nominiert. Eine 42-köpfige Expertenjury aus Kultur, Wirtschaft und Medien hat unter der Moderation des Jurypräsidenten Dr. Hagen W. Lippe-Weißenfeld in Potsdam 25 Nominierte ausgewählt. Der 2006 von dem Kulturmanager Hans-Conrad Walter ins Leben gerufene Wettbewerb zeichnet zukunftsweisende Kulturprojekte in insgesamt acht Wettbewerbskategorien aus. Die Preisverleihung findet im Rahmen der Kulturmarken-Gala „Night of Cultural Brands“ am 26. November in Potsdam statt.

Ausgezeichnet werden unter anderem trendsetzende Kulturanbieter, nachhaltige Investitionen in Kulturprojekte, innovative Bildungsprogramme, Stadtkultur und Kulturtourismusregionen sowie die engagiertesten Kulturmanager aus Europa.