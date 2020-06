Demnächst : Monheims Kultur geht in die Sommerpause

Das Autokino in Monheim ist schon in die Pause gegangen. Dafür haben die Standardkinos in der Region wieder geöffnet. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim Rund 7500 Besucher in zwei Monaten: Die städtischen Kulturwerke ziehen eine positive Bilanz der Events unter Corona-Einschränkungen.Das Finale ist am 4. Juli mit DJ Hugel aus Portugal. Bis dahin gibt es noch Musik, eine Goethes-Werther-Performance und Comedy.

Am kommenden Wochenende geht’s noch mal rund. Und am 4. Juli verabschieden sich die Monheimer Kulturwerke in die Sommerpause – nach einem ungewöhnlichen Kulturfrühling unter Corona-Dirigat.

50 live gespielte Drive-in-Veranstaltungen unterschiedlicher Genres und zahlreiche Filme im Autokino – die Monheimer Kulturwerke haben in den zwei Monaten nach dem Shutdown auf insgesamt drei Bühnen mit einem abwechslungsreichen Kulturprogramm der Krise getrotzt. Rund 7500 Besucher in mehr als 2500 Autos sind gekommen und haben sich mit dem Kulturbesuch ein Stück Normalität in den Corona-Alltag zurückgeholt. „Die Begeisterung und auch die Dankbarkeit der Besucher waren spürbar“, sagt Martin Witkowski, Intendant und Geschäftsführer der städtischen Monheimer Kulturwerke GmbH. Mit so deutlicher, positiver Resonanz habe er nicht gerechnet.

Info Die letzten Tickets vor der Pause Tickets gibt es im im Center im Monheimer Tor und im Internet unter www.monheimer-kulturwerke.de; mitgebucht werden können Snacks und Getränke Einfahrt auf das Veranstaltungs-Gelände ist im Regelfall jeweils 30 Minuten vor Beginn möglich

Binnen kurzer Zeit haben er und sein Team gleich drei Drive-in-Konzepte an unterschiedlichen Orten entworfen. „Das war ein hoher logistischer, personeller und auch inhaltlicher Kraftakt“, sagt Witkowsik. Am 8. Mai entstand das Autokino auf dem Parkplatz am Rheinstadion. Der Innenhof der künftigen Kulturraffinerie K714 hat sich in eine Drive-in-Bühne verwandelt mit Platz für bis zu 60 Autos. Auf die Bürgerwiese Baumberg passen 150 Fahrzeuge. Insgesamt 50 Live-Programme haben die Kulturwerke angeboten – von Comedy übers Klassikkonzerte, von DJ-Sets zum Theater. Dazwischen gab es Lesungen, Pop, Rock, Schlager, Jazz und Kinderprogramm. „Das ist mehr, als wir sonst in zwei Monaten geboten haben“, vergleicht Witkwski.

Nicht nur die Zuschauer waren begeistert: „Weil es bis außer Online- und Streaming-Angeboten für Künstler so gut wie keine Auftrittsmöglichkeiten vor Publikum gab, war die Rückmeldung auch aus den Reihen der Kulturschaffenden, vor allem aus dem Klassik-Bereich, besonders überwältigend“, berichtet Witkowski erfreut.

Singen mit der Maus in Monheim: Beide Veranstaltungen vor der Kulturraffinerie K 714 waren ausgebucht. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Das alternative Programm vor echtem Publikum haben die Kulturwerke unter strenger Beachtung der geltenden Sicherheits- und Hygienevorschriften zwei Monate lang an jedem Wochenende sowie vor und an Feiertagen organisiert. „Das ist bei Künstlern und Besuchern gut angekommen. Mit mehr als 2500 ausgegebenen Pkw-Tickets und damit rund 7500 Gästen können wir für die vergangenen zwei Monaten eine gute Auslastung sowie ein durchgehend hohes Interesse an unseren temporär eingerichteten Spielstätten verzeichnen“, erklärt Witkowski.

Das Drive-in-Kino am Rhein hat am Mittwoch die letzte Vorstellung gegeben. Das Finale vor dem Beginn der Sommerpause bestreitet am Samstag, 4. Juli, der international bekannte, französischen DJ Hugel auf der Bürgerwiese Baumberg. „Er kommt aus Portugal. Jetzt, wo die Grenzen wieder geöffnet sind, konnten wir ihn einladen“, sagt Witkowski.

Doch bis dahin gibt es noch Programm. Am Freitag, 19. Juni, 20 Uhr, werden Nils Wülker und Arne Jansen zu Gast im Innenhof der K714, Rheinparkallee 11, sein. Der Trompeter und der Gitarrist kennen sich seit mehr als einem Jahrzehnt. Sie faszinieren durch spielerische Ernsthaftigkeit bei ihren Auftritten.

Am Samstag, 20. Juni, 20 Uhr, werden die Schauspieler Philipp Hochmair und Nicolas Stemann im Innenhof der Kulturraffinerie mit „Werther!“, einer Aufführung zwischen Lesung, Monodram und Performance, gastieren. Hochmair beginnt aus Goethes Briefroman vorzulesen und vertieft sich dabei in Werthers Zustände vor einer Kamera. Seine Video-Projektionen werden dabei zum Road-Movie.

„Gestört aber geil“, so heißt das DJ-Duo, das am Samstag, 20. Juni, 22 Uhr, auf der Bügerwiese Baumberg spielen wird. „Grenzenlos gute Musik für Jung und Älter“ verspricht Herr Jan, der am Sonntag, 21. Juni, 15 Uhr, im Innenhof der Kulturraffinerie ein Konzert geben wird. Seine Musik ist so bunt wie sein Lebenslauf – mal lustig und unbeschwert, mal nachdenklich und tiefsinnig. Mit viel Liebe zum Detail gibt Herr Jan jedem seiner Lieder eine eigene musikalische Welt.

Tutty Tran, der am Sonntag, 21. Juni, 19.30 Uhr, im K714-Innenhof zu Gast sein wird, ist der erste vietnamesische Stand-up-Comedian in Deutschland. Laut eigener Aussage blieben ihm nicht viele Möglichkeiten: entweder Stand-up oder ein eigener Imbiss.