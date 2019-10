Monheimer Kulturwerke : Bus bringt Besucher gratis ins Theater

Der Kultur-Bus startet heute um 17.50 Uhr an der Robert-Bosch-Straße... Foto: RP/Stadt Monheim

Von heute an verkehrt in Monheim ein Kultur-Bus, der an 20 Terminen Theater- und Konzertbesucher mit Eintrittsticket gratis befördert.

Wer ein Ticket für die Theatervorstellung an diesem Samstagabend in der OHG-Aula hat, kann damit gratis den neuen Kultur-Bus nutzen. Er hat heute Premiere, kündigt Marie Hendriks von den Monheimer Kulturwerken (MKW) an. „Besucher kommen so ohne eigenes Auto entspannt zum Stück des Teatro Delusio und danach auch wieder zurück.“ In Zusammenarbeit mit den Bahnen der Stadt Monheim (BSM) begleite der Kultur-Bus den Auftakt der Monheimer Theatersaison.

Nach Angaben von MKW-Chef Martin Witkowski soll in diesem Pilotprojekt der Bus sowohl für Theaterbesucher der Aula als auch Konzertbesucher in der Kirche St. Gereon und der Baumberger Friedenskirche eingesetzt werden. „Sie haben jeweils die Möglichkeit, sich an einer festen Route vom Kultur-Bus einsammeln und hinterher zurückbringen zu lassen. Sie müssen nur ihr Ticket vorzeigen.“ Witkowski kennt solch ein Angebot nach eigenen Worten von seiner früheren Wirkungsstätte in Weimar, wo er Orchesterdirektor der dortigen Staatskapelle war. „Da fuhr so ein Bus über die Anrainerdörfer. So kann jeder auch ohne eigenes Auto am Kulturprogramm teilhaben oder den Wagen bei schlechtem Wetter und in der dunklen Jahreszeit zu Hause stehen lassen.“

Info Fahrplan ist angepasst an die jeweilige Spielstätte Fahrplan ist angepasst an die jeweilige Spielstätte und Anfangszeit. Näheres im Kundencenter am Monheimer Tor und unter www.monheimer-kulturwerke.de

Der auf Witkowskis Initiative hin eingeführte Kultur-Bus war kein Thema im Monheimer Stadtrat gewesen. Mit BSM-Chef Detlef Hövermann habe er das Pilotprojekt vereinbart, sagte er im Gespräch mit unserer Zeitung. „Das sind schöne Synergien zweier städtischer Tochtergesellschaften und gut für Monheim.“ Wenn sich das Pilotprojekt bewährt, könnte laut Witkowski diese Zusammenarbeit zwischen Kultur und ÖPNV auch auf weitere Bereiche ausgeweitet werden – etwa spezielle Angebote für Schulklassen.

Der Fahrplan des Kultur-Busses ist angepasst an die jeweilige Spielstätte und Anfangszeit der Veranstaltung. Witkowski zufolge haben die MKW aktuell rund 300 Theaterabonnenten und 135 Abonnenten der Klassikkonzerte. Auf deren Wohnadressen seien die Routen abgestimmt. So fährt laut Marie Hendriks der Kultur-Bus für Besucher der heutigen Vorstellung des „Teatro Delusio“ (19.30 Aula am Berliner Ring) um 17.50 Uhr von der Haltestelle Robert-Bosch-Straße ab. „Über Grazer-, Klagenfurter und Hegelstraße, Moosweg, Schwanen- und Daimlerstraße, Ludwig-Richter-Weg, Linden-, Kirchstraße und den Monheimer Busbahnhof bringt er Theaterbesucher bis zur Haltestelle Kulturzentrum vor der Aula am Berliner Ring.

...über diese Route bis zur Aula am Berliner Ring. Skizzen: Stadtverwaltung. Foto: RP/Stadt Monheim

Detlef Hövermann (BSM, l.) und Martin Witkowski (MKW). Foto: RP/Stadt Monheim