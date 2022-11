Jetzt anmelden : Kulinarik-Touren im Advent durch die Monheimer Altstadt

Gäste und Einheimische können die Altstadt bei neuen Kulinarik-Touren erleben. Foto: RP/Tim Koegler

Monheim Die Anmeldungen für acht Termine mit den Mon-Guides im Advent laufen. Weitere Touren 2023 eignen sich als Weihnachtsgeschenk für Freunde und die Familie.

(RP) In den Linden funkeln die Sterne, in der Hand dampfen heiße Getränke und aus den erleuchteten Gastronomien zieht der Duft winterlicher Köstlichkeiten. Bei weihnachtlichen Kulinarik-Touren mit den Mon-Guides können Einheimische und Gäste die Monheimer Altstadt aus einem neuen Blickwinkel erleben. Zu passenden Häppchen und Getränken erzählen die Monheimer Stadtführerinnen und Stadtführer spannende Geschichten rund um die Altstadt. Für insgesamt acht Termine werden ab sofort Anmeldungen entgegengenommen. Auch für die kulinarischen Touren 2023 stehen die Termine nun fest.

„Unsere Altstadt ist zur Adventszeit ein ganz besonderer Ort, den man bei den weihnachtlichen Kulinarik-Touren toll erleben kann“, sagt Nicole Gelissen von der städtischen Wirtschaftsförderung, die die Touren in Zusammenarbeit mit den Mon-Guides und den Gastronomen organisiert. „Die Mon-Guides zeigen die Altstadt, wie sie viele noch nicht gesehen haben und die Gastronomie serviert dazu außergewöhnliche Gaumen-Genüsse. Das macht sowohl mit Freunden oder der Familie, als auch als Weihnachtsfeier mit Kolleginnen und Kollegen Spaß.“

Bei der weihnachtlichen Kulinarik-Tour am Mittwoch werden spannende Geschichten aus der Altstadt von Speisen und Getränken der Gastronomien Pfannenhof, Zollhäuschen, Bloomgold und Spielmann umrahmt. Die zweieinhalbstündige Tour findet am 30. November, 7., 14. und 21. Dezember statt. Treffpunkt ist jeweils um 17 Uhr am Schelmenturm. Im Preis von 33 Euro ist die Verköstigung enthalten.

Bei der weihnachtlichen Kulinarik-Tour am Donnerstag machen die Teilnehmenden in den Gastronomien Tante Tina, Culinarium, Ohters und La piccola enoteca Station. Die zweieinhalbstündige Tour findet am 1., 8., 15. und 22. Dezember statt. Treffpunkt ist jeweils um 17 Uhr an der Tourist-Information im Landschaftspark Rheinbogen. Die Teilnahme kostet hier ebenfalls 33 Euro.

Auch 2023 können Interessierte in der Monheimer Altstadt eine breite kulinarische Vielfalt genießen. Auf drei Touren erfahren Feinschmecker Wissenswertes über die Stadt und probieren sich durch verschiedene Lokale. „Für das erste Halbjahr stehen die Termine bereits fest. Die Kulinarik-Touren eignen sich so auch perfekt als Weihnachtsgeschenk“, lädt Gelissen ein.

Beim „Gourmet-Mittwoch“ erleben Teilnehmende Gastronomie und Kultur für alle Sinne: Wissenswertes über die Geschichte und Monheimer Lebensart werden von hochwertigen Speisen in den Lokalen Bloomgold, La piccola enoteca und dem Restaurant Ohters umrahmt. Die dreistündige Tour findet am 18. Januar, 8. Februar, 8. März, 12. April, 17. Mai und 21. Juni statt. Treffpunkt ist jeweils um 17 Uhr an der Tourist-Information im Landschaftspark Rheinbogen. Im Preis von 42 Euro ist die Verköstigung enthalten.

Donnerstags können Interessierte den Bieräquator erleben: Mit dem Wochenende im Blick ist es Zeit für Gehopftes, Gebratenes und Geselligkeit – garniert mit Stadtgeschichten und herzhaftdeftigen Leckereien in den Lokalen Pfannenhof, Spielmann, Zum Vater Rhein und Culinarium. Die dreistündige Tour findet am 26. Januar, 23. Februar, 23. März, 27. April, 25. Mai und 29. Juni statt. Treffpunkt ist jeweils um 17.30 Uhr am Zum Vater Rhein, An d’r Kapell 4. Im Preis von 38 Euro ist die Verköstigung enthalten.

Wer es entspannter mag, kann sich auf den Genuss-Sonntag freuen. Teilnehmende erhalten Einblicke in das Monheimer Leben – wie es war, wie es ist und wie es sein wird – und können sich in der Milchbar, im Culinarium, im Pfannenhof und im Restaurant Ohters kulinarisch verwöhnen lassen. Die dreistündige Tour findet am 15. Januar, 12. Februar, 19. März, 16. April, 7. Mai und 11. Juni statt. Treffpunkt ist jeweils um 15 Uhr am Schelmenturm. Im Preis von 40 Euro ist die Verköstigung enthalten.

Damit die Speisen entsprechend vorbereitet werden können, müssen alle Teilnehmenden bis drei Tage vor der Tour angemeldet sein. Tickets gibt es bei den Monheimer Kulturwerken unter Telefon 02173 276-444, per E-Mail an info@monheimer-kulturwerke.de oder im Internet unter www.monheimer-kulturwerke.de.