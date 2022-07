Kunstwerkstatt in Monheim : Künstlerin sucht Teilnehmer für Performance

Die Kunstwerkstatt Monheim lädt zum nächsten Projekt ein. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim In der Reihe Kunst-Camp erwartet die Kunstwerkstatt Turmstraße ihren nächsten Gast: Die Berliner Künstlerin Katrin Glanz spielt mit den Bewegungsmustern, die sich in der Corona-Zeit eingebürgert haben, und möchte gemeinsam mit Monheimern ihr Performanceprojekt „Unerwartet“ umsetzen.

Vom 8. August bis zum 30. September wird sie in der Stadt sein. „Die Pandemie verändert unsere Bewegungen und unsere Körpersprache“, sagt Katrin Glanz. Mit der Tanzpädagogin Gerlinde Muhr-Birkhahn und Teilnehmern wird die Künstlerin pantomimenartige Bewegungen entwickeln. Sie sammelt typische, in der Corona-Zeit entstandene Bewegungen und inszeniert sie mit ironischem Blick neu. „Katrin Glanz möchte das Alltägliche in der Kunst umsetzen und diese Kunst dann zurück in den Alltag bringen“, sagt Niina Valavuo, Programmleiterin der Kunstwerkstatt.

Wer teilnehmen möchte, der meldet sich per E-Mail an unerwartet@monheim.de. Mitmachen können alle ab 15 Jahren. Tänzerische Erfahrung oder besondere sportliche Fitness sind nicht nötig. Das erste Treffen ist am Donnerstag, 11. August, von 18.30 bis 20 Uhr in der Kunstwerkstatt, Turmstraße 20, oder bei gutem Wetter unter freiem Himmel im Landschaftspark Rheinbogen. Diese dauern jeweils 90 Minuten, in denen die Performance vorbereitet wird.

Im Anschluss an die Vortreffen sind drei Veranstaltungen geplant, die jeweils an drei verschiedenen Orten im öffentlichen Raum stattfinden. Es wird eine eigene Flagge installiert, die den Ort markiert und von Weitem erkennen lässt. Der Musiker Achim Tang entwickelt eigens für das Projekt eine musikalische Begleitung. Am ersten Experimentiertag wird er dabei sein und sich inspirieren lassen.

Termine für die Vortreffen/Experimentiertage: Donnerstag, 11. August, 18.30 bis 20 Uhr, Mittwoch, 17. August, 18.30 bis 20 Uhr, Mittwoch, 24. August, 18.30 bis 20 Uhr, Mittwoch, 7. September, 18.30 bis 20 Uhr Mittwoch, 14. September, 18.30 bis 20 Uhr.

Termine und Orte für die öffentlichen Veranstaltungen: Freitag, 26. August, 16 Uhr, Ernst Reuter Platz, Sonntag, 11. September, 15 Uhr, Rathausvorplatz, Sonntag, 25. September, 15 Uhr Landschaftspark (Nahe Kapellenstraße).

(RP)