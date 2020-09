Monheim Kunstwerkstatt : Künstler suchen Monheimer für ihre Lichtinstallation

Monheim MONHEIM (og) Die offene Arbeit der künftigen Kunstwerkstatt wird schon jetzt konkret. Wer Lust hat, Teil des Eröffnungskunstwerks zu werden, sollte sich schnell melden.

Zur Eröffnung im Frühjahr soll die Gründerzeitvilla als künftige Dependance der städtischen Kunstschule selbst für mehrere Wochen zur Projektionsfläche für ein spektakuläres Kunstwerk werden. „Das Besondere dabei ist, dass diese Lichtarbeit von Beginn an partizipativ gestaltet wird,“ sagt Valavuo. Die Fotoshootings sind am Donnerstag, 17. September, von 12.30 bis 16.30 Uhr, am Freitag, 18. September, von 9.30 bis 14.30 Uhr, am Freitag, 9. Oktober, von 9.30 bis 14.30 Uhr sowie am Samstag, 10. Oktober von 9.30 bis 11.30 Uhr in Raum 3.1 der Kunstschule am Berliner Ring. Anmeldungen per E-Mail an nvalavuo@monheim.de