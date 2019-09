Monheim : Künstler Bouni tanzt mit Passanten

Monheim In der Unterführung am Berliner Ring gibt es am Samstag eine Mitmach-Performance.

„#TalkToMe“ heißt der Beitrag der Monheimer Kulturwerke und der Monheim-Triennale zur „Interkulturellen Woche“. Am Samstag, 21. September, 12 Uhr, gibt es eine Performance in der Unterführung am Berliner Ring.

Gemeinsam, spontan, kreativ und mit den Mitteln von Bewegung, Musik und Wort soll die Aufführung im öffentlichen Raum entstehen. Thema der Performance ist der allgemeine Dialog. Die Monheimer Kulturwerke schlagen also vor: „Lasst uns reden!“ Aber wie? Mit einer Performance, die andere überrascht, die bunt, laut und auch ein wenig verrückt ist … und die zum Nachdenken anregt.

Jeder der oder die Lust hat, kann und soll Teil des Dialogs werden. Der Tänzer Bouni, ein bekanntes Gesicht in Monheim, wird die Bewegungsgruppe anleiten und mit allen Teilnehmenden eine Choreographie erarbeiten, um mit den Körpern zu sprechen. Die Beats zum Tanz entstehen in einer Gruppe mit Kontrabassist Achim, „Künstler in Residence“ der Monheim-Triennale. Er bringt einige tragbare Instrumente mit, lädt jedoch dazu ein auch eigene Instrumente mitzubringen. Um den Dialog mit Stimme und Wort zu vollenden, erarbeitet Stephanie von den Kulturwerken einen Sprechchor mit allen, die anwesend sind.