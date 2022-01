Monheim Tempelhofer Straße : Küchenbrand: Bewohner mit Rauchvergiftung im Krankenhaus

Monheim (elm) Am heutigen Dienstag wurde die Monheimer Feuerwehr gleich zu zwei Küchenbränden alarmiert. Gegen 12.30 Uhr ging ein Notruf aus der Lichtenberger Straße ein. In einer Wohnung im zweiten Obergeschoss brannte Essen auf einem Herd, die Wohnung war dadurch stark verraucht.

Schwerwiegendere Folgen hat ein Küchenbrand in der Tempelhofer Straße am Nachmittag. Als die Feuerwehr auf einen Notruf hin am Brandort eintraf, drang im ersten Obergeschoss dichter Brandrauch aus der Wohnung. Zwei Trupps gingen unter Atemschutz in das mehrgeschossige Wohngebäude vor und kontrollierten die Wohnung zunächst auf eventuell vermisste Personen. Parallel dazu wurde das Treppenhaus belüftet, um die restlichen Wohnungen rauchfrei zu halten. Auch diese wurden auf vermisste Personen und Rauchausbreitung kontrolliert. Dem Angriffstrupp gelang es, das Feuer auf die Küche zu begrenzen. Die Wohnung ist durch Rauch- und Brandschäden allerdings stark beschädigt. Der Bewohner hatte sich vor Eintreffen der Feuerwehr selbst retten können, er wurde mit einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus eingeliefert.