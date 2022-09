Monheim : Chinesische Krimis und Flötenmusik

Interpretin Anne Horstmann spielt passend zum Thema auch die asiatische Querflöte. Foto: Mark Thorn

Monheim (elm) Der chinesische Meisterdetektiv Richter Di steht im Mittelpunkt eines Krimi-Abends, der am Montag, 26. September, von 19 bis 20.30 Uhr in der Bibliothek an der Tempelhofer Straße 13 stattfindet.

Die Flötistin Anne Horstmann nimmt die Teilnehmer mit auf eine spannende Reise in die Richter-Di-Geschichten von Robert van Gulik. Sie spielen im 7. Jahrhundert. Der Eintritt ist frei. Der niederländische Diplomat und Chinakenner Robert van Gulik hatte 1949 einige Kriminalfälle des Richters Di aus dem Chinesischen übersetzt. Und hat hernach, gestützt auf klassische chinesische Berichte, eigene Geschichten um diesen legendären Beamten geschrieben. Richter Di lebte von 630 bis 700.

Die Flötistin Anne Horstmann umrahmt die aufregenden Kriminalfälle stilgerecht mit Original-Musik für die chinesische Diziflöte. Das Programm wird musikalisch durch europäische Kompositionen über asiatische Themen ergänzt, dabei kommen unter anderem auch die Alt- und Bassquerflöte zum Einsatz.