Monheimer Altstadt : Krimi-Dinner im Pfannenhof starten

Monheim Nach der Corona-Pause veranstaltet der Pfannenhof gemeinsam mit dem Veranstalter Tatort-Dinner wieder Events mit Menü und Versteigerung. Erster Termin für die „Mörderische Auktion“ ist am 21. November.

(og) Mit dem Krimi „Mörderische Auktion“ startet die Gaststätte „Pfannenhof“ wieder ihre Krimi-Dinner-Reihe. Auftakt ist am Sonntag, 21. November, 17.30 Uhr, Einlass 17 Uhr. Weiter geht es am Mittwoch, 24. November, 19 Uhr, am Donnerstag, 25. November, 19 Uhr, und am Freitag, 26.November, 19 Uhr, Einlass je 18.30 Uhr an der Turmstraße 2-6.