Monheim Kreuzweg : Kreuzweg führt durch den Knipprather Busch

Monheim (og) Zu einem Waldkreuzweg lädt die katholische Gemeinde St. Gereon und St. Dionysius in den kommenden Tagen ein. Im Knipprather Wald haben Gemeindehelfer 14 Bilder des Kreuzweges mit Bastband an Bäumen aufgehängt.

Sie sind bewusst ohne Gebetstexte. „Jeder soll selbst entscheiden, ob er die Bilder einfach nur betrachtet, spontan betet oder sich eigene Gebete oder Texte von zu Hause mitbringt“, sagt Diakon Stefan Wickert. Den Kreuzweg finden Ruhesuchende wie folgt: Von der Baumberger Chaussee kommend auf den Parkplatz hinter dem Waldfriedhof parken. Dann zu Fuß ein Stück in den Wald, bis man den Waldkindergarten sieht. Vor dem Waldkindergarten geht es dann rechts einen kleinen Weg entlang, der etwas später eine Linkskurve macht. Diesem Weg zirka 500 Schritte immer geradeaus folgen, (nicht abbiegen) dann kommt eine Bank. Dort sind die 14 Stationen an den Bäumen angebracht. Darüber hinaus wird der Pfarrgemeinderat das Osterfeuer an die Menschen zu Hause verteilen. Per E-Mail mit Namen und Adresse an osterkerze@kkmonheim.de können Interessierte mitteilen, dass sie das Licht erhalten möchten.