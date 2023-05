Narrenkappe Monheim Kreuzung Krummstraße am Montag gesperrt

Monheim Der Kreuzungsbereich Alte Schulstraße/Krummstraße wird ab Montag, 8. Mai, für etwa anderthalb Wochen voll gesperrt werden. Das tielt die Stadt Monheim mit. Der Grund: Die Narrenkappe an der Doll Eck wird lackiert. Sie ist im Asphalt eingestrichen und ist ein Symbol für Monheimer Karnevalsfreunde. Nun wird sie noch mit einer Schutzlackierung versehen. Umleitungen sind ausgeschildert,. Zugleich kündigt die Stadt an, dass Kuh Vera – in Bronze gegossen – am 25. August aufgestellt und gefeiert wird.