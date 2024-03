Bauarbeiten in Monheim Kreuzung Lotten-/Kirchstraße gesperrt

Die Bauarbeiten auf der Lottenstraße gehen in den letzten Abschnitt. Von Montag, 25. März, bis voraussichtlich Anfang Mai wird der Kreuzungsbereich Lottenstraße, Kirchstraße und Poststraße umgebaut. Hierfür wird die gesamte Kreuzung in diesem Zeitraum voll gesperrt, teilte die Stadt Monheim mit. Da der Abschnitt der Lottenstraße zwischen der Meisburgstraße und dem Düsselweg bereits einspurig umgebaut wurde, wird die Verkehrsführung dann so angepasst, dass die Lottenstraße ab Höhe Düsselweg bis zur Meisburgstraße als Einbahnstraße befahrbar ist. Der Schulhof der Lottenschule wird von der Krischerstraße aus über die Heinrich-Späth- und die Lottenstraße erreichbar sein. Ausgefahren werden muss entsprechend über die Meisburgstraße. Einsatzfahrzeugen der Feuerwehr ist weiterhin die Befahrbarkeit des Schulhofs über die Meisburgstraße in Gegenrichtung der Einbahnstraße möglich. Müllsammelplätze für Bewohner der Kirch- und der Poststraße werden an geeigneten Stellen der entstehenden Sackgassen eingerichtet. Der öffentliche Linienbusverkehr ist von der Vollsperrung nicht betroffen. Bereits an diesem Freitag, 22. März, wurden die ersten Bäume auf der Lottenstraße gepflanzt. Der Abschluss der gesamten Baumaßnahmen auf der Lottenstraße ist laut Stadt für Mitte Mai geplant.