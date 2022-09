Monheims neue Mitte : Kreisel Monheimer Tor ist fast fertig

Im Juni war die Baustelle am Monheimer Tor noch in vollem Gange. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim Am Samstag, 10. September, soll alles fertig sein. Vorher gibt es noch eine Vollsperrung, teilt die Stadt mit. Ab Sonntag ist eine Durchfahrt zum Ingeborg-Friebe-Platz nicht möglich.

(og) Die Arbeiten am neuen Knotenpunkt Opladener Straße, Berliner Ring und Ingeborg-Friebe-Platz sollen am Samstag, 10. September, abgeschlossen sein. Damit alles rechtzeitig fertig wird, muss ab Sonntag, 4. September, die Durchfahrt zum Ingeborg-Friebe-Platz gesperrt werden. „Autofahrer können in der Zeit bereits den neuen Kreisverkehr nutzen, um vom Berliner Ring auf die Opladener Straße zu fahren“, sagt Verkehrsplaner Stefan Rynko. Am Freitag, 9. September, wird der komplette Knotenpunkt für einen Tag gesperrt, kündigt er an. Für den Busbahnhof werden Ersatzhaltestellen eingerichtet. Grund für die Sperrung sind auch Sicherheitsmaßnahmen für die Arbeiter: „Die Mittelinsel auf dem Ingeborg-Friebe-Platz muss abgebaut und die Fahrbahn komplett erneuert werden“, sagt Michael Thiemann vom Bereich Bauwesen.