Unfall auf der Baustelle Monheim : Kran-Kapsel stürzt auf Rathausdach

Monheim 2020 haben die Bauarbeiten für Monheims neue Mitte begonnen. Im Februar 2021 wurde der Flachbau abgerissen und so der Blick zum Eierplatz geöffnet, im Januar war Richtfest. Am Mittwoch kam es zu einem Unfall auf der Baustelle.

Bei den Arbeiten für die neue Mitte am Monheimer Busbahnhof hat sich am Mittwoch der Haken eines Baukrans im Dachgeschoss des Rathauses verhakt und mehrere Dachpfannen mit sich gerissen. Die Feuerwehr rückt mit einer Drehleiter an. Als die Einsatzkräfte eintreffen, steckt der Haken mit angehängter Kette im beschädigten Dach fest. Verletzt worden ist niemand. Eine Mitarbeiterin, in deren Büro eine Scheibe zerborsten ist, wird dennoch sicherheitshalber dem Rettungsdienst kurzzeitig zur Betreuung übergeben. Auch sie kommt mit dem Schrecken davon.