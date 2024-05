Sojus 7 in Monheim Open-Air-Festival „Draußen tanzen“ geht über zwei Tage

Das schöne Mai-Wetter ist perfekt für Festivals. Das hat sich wohl auch das Sojus 7 in der Kapellenstraße 13 gedacht und veranstaltet ein kostenloses Festival für Jung und Alt. Bei der vierten Open-Air-Auflage von „Draußen Tanzen“ spielen am Freitag, 24. Mai, ab 18.30 Uhr und am Samstag, 25. Mai, ab 16 Uhr insgesamt acht Bands. Getanzt und gefeiert wird bei freiem Eintritt auf der Wiese neben dem Skatepark.