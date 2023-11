Projekt in Monheim Kostenloser ÖPNV kostet drei Millionen Euro im Jahr

Natürlich seien die Fahrgastzahlen während der Coronajahre stark eingebrochen, habe man Vertrauen zurückgewinnen müssen, so Niggemeier-Oliva. Dennoch hätten die Ergebnisse der wissenschaftlichen Begleitforschung ein sehr positives Bild von den Auswirkungen des Monheim-Tickets gezeichnet. Die Erholung der Fahrgastzahlen sei in Monheim rascher als im bundesweiten Durchschnitt verlaufen. Im Monheimer Binnenverkehr habe man den Anteil des ÖPNV am Modal Split von fünf (2018) auf neun Prozent (2022) steigern können. Zeitgleich seien auch die Anteile des Fußverkehrs (+8 Prozent) und des Fahrradverkehrs (+1 Prozent) angestiegen, während der motorisierte Individualverkehr um 13 Prozent zurückgegangen sei.