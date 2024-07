Im Sojus 7 in Monheim So lief das Konzert von Chromatic Experience und VoodooV

Vor dem Sojus 7 stehen Stehtische, überdacht von einem Pavillon, an dem sich zwei junge Erwachsenen unterhalten. Am Eingang erwarten die Besucher zwei junge Männer. Jeder bekommt ein gelbes Papierarmband. In der großen Halle läuft Musik und von der Decke strahlt blaues Licht, das die Armbänder zum Leuchten bringt. Auf der Bühne ist schon alles vorbereitet. Neben Schlagzeug, E-Gitarre und E-Bass stehen dort auch eine Klarinette und ein Fagott. Nicht gerade die typischen Instrumente, wenn man eine Rock-Band denkt.