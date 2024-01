Konzert über Video-Schalte Monheimer Nachwuchs musiziert zusammen mit Israelis

Ein „virtueller Konzertbeitrag“, das klingt für gewöhnlich nach nichts Halbem und nichts Ganzem. Doch dieser Beitrag der Monheimer Musikschule an einem Konzert in der israelischen Partnerstadt Tirat Carmel war etwas Ganzes. Erstens, weil ein Besuch auswärtiger Jugendgruppen in Israel noch unzumutbar ist für ein Land, das sich im Kriegszustand befindet. Und zweitens, weil die bedrückte Stimmung in Tirat Carmel „auch über die Video-Übertragung spürbar war“, wie Monheims Musikschulleiter Jörg Sommerfeld berichtet.