Samstag im Monheimer Sojus Harter Abend mit Musik von Postrock bis Grindpunk

Es wird wieder richtig geil und laut im Sojus 7. Am Samstag, 27. Januar, musizieren Bands aus der Region in dem Kulturzentrum an der Kapellenstraße in Monheim. Mit dabei sind Japanische Kampfhörspiele, Pripjat, Kontrolle und Noorvik. Einlass ist um 19.30 Uhr, Beginn um 20.15 Uhr. Eintritt: im Vorverkauf 18 Euro, ermäßigt 14,50 Euro, an der Abendkasse 22 und 17,50 Euro. Tickets unter https://sojus.ticket.io.