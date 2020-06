Monheim : Kontrolle: Stadt zeigt Monberg-Betreiber nicht an

Monheim Stadt kritisiert Polizei: Aktion mit Ordnungsdienst sei nicht genügend abgesprochen und stellt Kooperation in Frage. Im Mittelpunkt des gemeinsamen Kontrolleinsatzes standen Verkehrskontrollen an der Rheinpromenade und Jugendschutzkontrollen rund um den Wasserspielplatz im Rheinbogen sowie auf der Monheimer Bürgerwiese.

(og) Der Kommunale Ordnungsdienst (KOD) hat nach einem gemeinsamen Kontrolleinsatz mit der Polizei am Freitag keine Ordnungswidrigkeiten-Anzeige gegen den Betreiber des Monbergs erstattet. Das teilt Stadtsprecher Thomas Spekowius mit. Die Polizei hatte berichtet, dass eine Anzeige erstattet worden sei. Nach Hinweisen aus der Bevölkerung sollte auf dem Monberg eine unzulässige Veranstaltung mit mehr als 300 Personen stattfinden, was sich aber nicht bestätigt habe, so die Stadt. Auch die Auflagen der Corona-Schutzverordnung seien (anders als im Polizeibericht) dort eingehalten worden, so die Stadt.

Im Mittelpunkt des gemeinsamen Kontrolleinsatzes standen Verkehrskontrollen an der Rheinpromenade und Jugendschutzkontrollen rund um den Wasserspielplatz im Rheinbogen sowie auf der Monheimer Bürgerwiese. Allerdings hätte die Aktion aus Sicht der Stadt besser abgesprochen werden müssen. Ursprünglich sollten Jugendschutzkontrollen nicht auf dem Plan stehen. „Wir fühlen uns von der Polizei für einen Einsatz vereinnahmt, der so nicht vorbesprochen war“, erklärt Bürgermeister Daniel Zimmermann. „Ich entschuldige mich im Namen der Stadt Monheim ausdrücklich bei allen Jugendlichen, die am Freitag grundlos kontrolliert wurden.“ Es sei traurig, dass die jugendlichen Nutzer der Skateranlage und des Landschaftsparks ohne Anhaltspunkte für ein Fehlverhalten Ziel des Einsatzes geworden seien. „Das ist nicht das Verständnis, das wir in der Hauptstadt für Kinder vom Umgang mit Jugendlichen haben. Das Ordnungsamt und auch ich persönlich distanzieren uns ausdrücklich vom Handeln der Kreispolizeibehörde“, so Zimmermann. Er kündigt an, anlasslose, gemeinsame Kontrollen in Kooperation mit der Polizei künftig genau zu prüfen. Die Polizei will die Vorwürfe prüfen und sich dann dazu äußern, kündigt Sprecher Daniel Uebber an.