Katholische Gemeinde Monheim : Kommunionkinder bereiten sich in Monheim vor

Monheim 92 Kommunionkinder bereiten sich derzeit in Monheim und Baumberg mit ihren Katecheten auf ihre Erstkommunion vor. Ihr Motto heißt „Unser Leben sei ein Fest – wir wollen Freunde Jesu werden“

(og). Ab Pfingsten werden die Kommunionkinder dann in den jeweiligen Messfeiern oder in den Erstkommunionmessen ihre „Erste Heilige Kommunion“ empfangen. Darüber informiert der coronabedingt „kleine Pfarrbrief“ der katholische Kirchengemeinde St. Gereon und Dionysius.

Übrigens: Wer einfach mal nur Stille sucht für ein Gebet, ein Innehalten oder Abschalten vom Alltag, der kann dies täglich zwischen 9 und 18 Uhr in den beiden Kirchen St. Gereon am Rhein und St. Dionysius in Baumberg tun. Sie sind auch während der Pandemie in dieser Zeit für jedermann geöffnet.