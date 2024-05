Geschwister-Scholl-Straße in Monheim Knöllchenkrieg auf dem Aldi-Parkplatz in Baumberg

Die Wut und der Ärger einiger Monheimer und Baumberger ist verständlich. Lange Zeit nutzten sie den Parkplatz vor der Aldi-Süd-Filiale in der Geschwister-Scholl-Straße in Baumberg, ohne dass es Probleme gab – auch weil es im näheren Umfeld ein Einkaufszentrum, eine Sporthalle und eine Kindertagesstätte gibt. Aber mittlerweile hat der Discounter-Riese die Parkraumüberwachung in private Hände gegeben.