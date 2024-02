Konzert am Sonntag Heimatgefühle in der Monheimer Marienkapelle

Was man sich musikalisch unter Heimatgefühlen vorzustellen hat, präsentiert das Bläserquintett Spiro an diesem Sonntag, 4. Februar, 16 Uhr, in der Reihe „Klangwellen 714“ in der Monheimer Marienkapelle am Rhein. Kelly Kicken (Querflöte) von der Monheimer Musikschule, Alexandra Hajdu (Oboe), Lena Veltkamp (Klarinette), Eveline Balz (Horn) und Johannes Droska (Fagott) musizieren seit Frühjahr 2023 gemeinsam und haben ein sehr abwechslungsreiches Programm aus Werken mehrerer Epochen und unterschiedlichen Ländern zusammengestellt. So erleben die Zuhörer unter anderem alte ungarische Tänze, englische Shanties, ein schweizerisches Volkslied und tropische Winde. Der Eintritt ist wie immer frei, am Ausgang werden Spenden zur Sanierung der Marienkapelle und Fortführung der Reihe unter der Schirmherrschaft von Ulla Hahn und Klaus von Dohnanyi sowie der künstlerischen Leitung von Oliver Drechsel erbeten.