Monheim Kitas, Schulen und Vereine organisieren gemeinsam Faire Wochen

Kulinarisch nähern sich das Louise-Schroeder-Haus der Awo und das Café „Frauen der Welt“ dem Thema: Am 13. September laden sie ab 9 Uhr zu einem Frühstück ins Mehrgenerationenhaus ein. Digital ist der Kaffeebauer Yinson aus Kolumbien dabei. Als Teil der Kooperative Red Ecolsierra, die den Lebensunterhalt von mehr als 300 Familien sichert, baut er im Hochgebirge der Sierra Nevada de Santa Marta aromatischen Arabica-Kaffee an. Während er per Video-Konferenz seinen Betrieb vorstellt, können die Teilnehmenden im Mehrgenerationenhaus eine Tasse seines Kaffees genießen.