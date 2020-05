Monheim Kinderbetreuung : Kitas bereiten sich auf mehr Kinder vor

Viele Kindertagesstätten halten zurzeit in Monheim einen Notbetrieb aufrecht. Jetzt sollen schrittweise immer mehr Kinder wieder ihre Kita besuchen dürfen und dort spielen und lernen. Foto: dpa/Monika Skolimowska

Monheim Das Land hat beschlossen, die Kitas schrittweise weiter zu öffnen. Ab dem 14. Mai Kinder mit Förderbedarf, ab dem 28. Mai dürfen Kinder, die in die Grundschule wechseln werden, wieder gehen.

Mit elf Kindern ist die Evangelische Integrative Kindertagesstätte an der Kurt-Schumacher-Straße Mitte März in den Corona bedingten Notbetrieb gestartet. Zwei Gruppen gab es. „Gestern haben wir die dritte Gruppe aufgemacht“, berichtet Leiterin Beate Lendzian-Piel, die aktuell 14 Kinder betreut. „Glücklicherweise haben wir eine große Kita“, sagt sie, „so dass die vorgeschriebenen Hygienestandards gut umgesetzt werden konnten.“ Auch das Außengelände habe man aufgeteilt, damit die Kinder coronagerecht – mit viel Abstand – draußen spielen konnten. „Das ist gut gelaufen“, so Lendzian-Piel, deren Einrichtung in „normalen“ Zeiten 90 Kinder aufnimmt.

Jetzt richtet sich die Leitung mit ihrem Team auf neue Kinder ein, auf Kinder mit besonderem Förderbedarf auch nach dem Bildungs- und Teilhabe-Gesetz, die ab dem 14. Mai wieder eine Kita besuchen dürfen. „Dann öffnen wir eine vierte und fünfte Gruppe“, so Lendzian-Piel, die hofft, so schon einmal gut vorbereitet zu sein auf die größere Gruppe von Kindern, die ab dem 28. Mai zu erwarten ist. „Dann kommen die künftigen Grundschulkinder.“ Insgesamt etwa 50 Kinder werden dann in der evangelischen Kita an der Grunewaldstraße wieder gemeinsam betreut. 40 Kinder fallen auch aus den neuen Regelungen heraus. Dort müssen die Eltern noch selbst für die Betreuung des Nachwuchses sorgen.

Info Wer darf in die Notbetreuung Notbetreuung gilt zur Zeit für: – Kinder, deren Eltern systemrelevant sind – Kinder von erwerbstätigen Alleinerziehenden – Kinder von Alleinerziehenden in Prüfung – Zur Vermeidung von Kindeswohlgefährdungen – in besonderen Härtefällen Kitas (alle) sind geöffnet, wie im Rahmen der Notbetreuung

Dem Land sei es wichtig, zunächst die „Kinder im Übergang“ wieder regulär – im vollen Stundenumfang und täglich – zu betreuen, interpretiert Simone Feldmann, bei der Stadt Monheim Bereichsleiterin für Kinder und Jugend, das NRW-Konzept. „Dies bedeutet, dass ab dem 28. Mai alle Kinder, die in diesem Sommer von der Kita in die Schule oder von der Kindertagespflege in die Kita wechseln, wieder betreut werden dürfen“, sagt sie. Ab dem 14. Mai beginnt diese Öffnung mit den Kindern, deren Eltern Unterstützung nach dem Bildungs- und Teilhabe-Gesetzt erhalten. Dazu könnten sich die Eltern direkt an ihre Kita wenden. Insgesamt handelt es sich in Monheim um rund 520 Vorschulkinder.

Auch schon ab dem 14. Mai können Kinder im Übergang in der Kindertagespflege betreut werden. Dies sind vor Ort etwa 120 Kinder, die im Sommer in die Kita wechseln, so Feldmann. Ebenfalls ab dem 14. Mai können Kinder mit genehmigter Eingliederungshilfe aller Altersstufen wieder ihre Kita besuchen. Dies sind rund 100 Kinder in Monheim.

In den vergangenen Wochen wurden täglich rund 220 Kinder in der Notbetreuung in Kitas betreut und 35 in der Kindertagespflege. Die Stadt, so erläutert Simone Feldmann, schreibt Monheimer Eltern mit einem Betreuungsvertrag an und informiert diese über die neuen Regelungen. Ansprechpartner blieben allerdings bei den Kita-Plätzen generell die Kita und für die Tagespflege der Fachdienst Kindertagespflege des Jugendamtes.