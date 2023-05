Berliner Viertel in Monheim Kita-Kinder räumen auf

Unter Federführung des Mehrgenerationenhauses säuberten 120 Kinder aus vier Kindertageseinrichtungen das Berliner Viertel. Sie waren mit Greifzangen und Müllsäcken ausgestattet und sammelten auf den Grünflächen im Berliner Viertel Müll und Unrat auf. Auch Erzieherin Jenne Sluiters war mit ihrer Gruppe im Einsatz. Vordergründig ging es bei der Aktion um die Sensibilisierung der Kinder für einen achtsamen Umgang mit Müll, sowie dessen richtigen Entsorgung.Treffpunkt war an der Nord-Süd-Achse an der Brandenburger Allee. Von dort aus schwärmten die kleinen Helfer in alle Richtungen aus, berichtet Nils Wadenpohl, Koordinator im Mehrgenerationenhaus der evangelischen Kirchengemeinde. pc/RP-Foto: Matzerath