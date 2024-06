Vier Kitas in Monheim 10.000 Euro für besonderes Spielgerät

Großer Bahnhof in der Kita Lerchenweg. Was die ganzen steifen Erwachsenen da am Dienstagmorgen in ihren Räumen machen, kümmert die Kleinen wenig. Hauptsache der Schaukelring und die Rundschaukel sind für sie zu erobern und machen glücklich. Da nimmt man auch die umherstehenden Herrschaften in Kauf, die alle so zufrieden dreinschauen.