Neue Bereichlseiterin : Neue Leiterin setzt auf Diskussionskultur

Monheim Kirsten Witt ist Diplom-Kulturwissenschaftlerin und seit September bei der Stadt Monheim als Bereichsleiterin Bildung und Kultur tätig.

Witt (49) ist Diplom-Kulturwissenschaftlerin und hat viele Jahre beim bundesweiten Dachverband für Kulturelle Bildung in Deutschland gearbeitet und dabei viele Einblicke in die Kulturarbeit anderer Städte gewonnen. In Monheim „schwebt“ sie nun quasi über den städtischen Einrichtungen wie Musik- und Kunstschule, Volkshochschule, Bibliothek und Ulla-Hahn-Haus. Doch das Wort „Schweben“ mag die 49-Jährige in diesem Zusammenhang gar nicht. „Ich habe auch gewechselt, weil ich Kultur wieder vor Ort begleiten will“, sagt sie und sieht sich eher als Anwältin und Partnerin für die vielen engagierten Menschen in der Stadt, die Kultur nach vorne bringen wollen. „Es gibt viele gute Leute hier in der Stadt“, beschreibt sie erste Eindrücke. Und der Anspruch, allen Menschen die Teilhabe an Kultur zu ermöglichen, sei in vielen Bereichen präsent. Wenn viele Monheimer sich zum Beispiel für das Projekt der Kunstwerkstatt begeistern und sich dafür fotografieren lassen, ist das für sie ein Zeichen, dass die Menschen an Kultur teilnehmen und stolz auf ihre Stadt sind, findet sie.