Monheimer Singwoche : Kirchenmusikerin lädt Ältere zur Singwoche ein

Monheim Menschen, die schon länger auf der Welt sind, können eine Woche lang täglich zum gemeinsamen Singen ins Grevel-Haus Monheim, Falkenstraße 2, kommen. Die Singwoche beginnt am Montag, 1. August.

Gisela Schmelz hat Lieder ausgewählt, in denen es um die Themen Sehnsucht und Stille, Traum und Glockenklang, Suche nach dem Lebenssinn geht. Aber auch die Musik selbst und die Freude am Singen spiegelt sich in den ausgewählten Liedern wider. Das Melodien-Spektrum ist vielfältig und reicht vom 17. Jahrhundert über die Romantik bis in die Neuzeit: Sogar ein Song von Abba ist dabei. Auch werden die Wunschlieder der Teilnehmenden berücksichtigt. Alle, die gerne singen, können mitmachen. Willkommen sind auch diejenigen, die noch nie in einem Chor gesungen haben. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Das Abschlusskonzert findet am Samstag, 6. August, um 19 Uhr im Grevel-Haus statt. Der Eintritt ist frei. Informationen bei Gisela Schmelz, gisela.schmelz@gmx.de