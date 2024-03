Halleluja in Monheim „Singen hebt uns in eine frohe Osterstimmung“

Ostern ist auch ein Fest der Musik und des Gesangs. Gisela Schmelz, Kirchenmusikerin in Monheim, ist am ersten Feiertag zum Beispiel gleich an drei Orten im Einsatz: Zunächst um 8 Uhr mit dem Bläserkreis bei der Morgenandacht auf dem evangelischen Friedhof in Monheim, dann spielt sie die Orgel beim Familiengottesdienst in der Hitdorfer Fliednerkirche, und um 11.15 Uhr begleitet sie im Eki-Haus im Berliner Viertel den Abendmahls-Gottesdienst musikalisch am Flügel. Am Ostermontag spielt Schmelz mit den Baumberger Bläsern in der katholischen Kirche St. Dionysius. Gemeinsam gestalten sie die Festmesse um 11.30 Uhr musikalisch mit.