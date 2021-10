Monheim Rauschgift-Kriminalität : Kioskbesitzer verkauften auch Drogen

Monheim Bei einer Durchsuchung von Haus und Garten der Kioskbetreiber stieß die Polizei auf eine kleine Cannabisplantage im Gewächshaus. Anlass hatte eine Kontrolle von Drogenkonsumenten zur Bekämpfung von Rauschgiftkriminalität gegeben.

Anlässlich eines allgemeinen Kontrolleinsatzes zur Bekämpfung der Drogenkriminalität ist die Polizei am vergangenen Freitag in Monheim auf ein Gewächshaus gestoßen, in dem Cannabispflanzen gezogen wurden. Zwei mutmaßliche Dealer, die über ihren Kiosk offenbar nicht nur Zigaretten und Süßigkeiten verkaufen, sondern auch Haschisch über die Theke reichten, wurden vorübergehend festgenommen.