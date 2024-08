Kriminalität in Monheim Kiosk-Lieferant an der Weddinger Straße ausgeraubt

Der Kiosk-Lieferant erstattete auf der Polizeiwache in Monheim Anzeige. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein und bittet um Hinweise. Die Polizei fragt: Wer hat die Tat an der Weddinger Straße am Dienstagnachmittag beobachtet oder kann Angaben zur Identität der beiden flüchtigen Täter machen? Hinweise nimmt die Polizei in Monheim unter der Telefonnummer 02173 9594 6350 entgegen.