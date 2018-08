Monheim Kino

Monheim Freilichtkino : Kino startet an der Freilichtbühne

Sollte das Wetter mitspielen, dürfte das Monheimer Freiluft-Kino die Besucher wieder in Scharen anziehen. Voriges Jahr kamen rund 3000. Foto: Marke Monheim

Monheim Vom 17. bis zum 25. August startet das Mondschein-Kino in die nächste Saison. An neun aufeinander folgenden Abenden gibt es Spielfilme auf dem idyllischen Open-Air-Gelände an der Kapellenstraße.

Jeweils um 19.30 Uhr öffnen sich die Pforten zum Biergarten, bei Einbruch der Dunkelheit gegen 21.15 Uhr startet dann die Projektion, teilt Stadtsprecher Norbert Jakobs mit.

„Wir haben uns auch dieses Mal wieder viel Mühe bei der Auswahl des Programms gegeben“, erklärt Sebastian Bünten von den Monheimer Kulturwerken. In veränderter Gesellschaftsform tritt der frühere Verein Marke Monheim als Veranstalter auf, ansonsten bleibt alles beim Alten. Beim Catering geht das Kino jedoch mit einem neuen Konzept andere Wege, erstmals unterstützt von den Spezialisten Cantina und dem Monberg-Team. Dazu gehört auch, dass eine eigens für das Freiluft-Kinovergnügen kreierte und nur dann erhältliche Bratwurst probiert werden darf – „mit einer raffinierten Schärfe, aber nicht zu scharf“, verrät Sebastian Bünten vorab. Ansonsten stehen Kino-Snacks auf der Karte. Der Eintritt kostet pro Person sieben Euro im Vorverkauf (Kunden-Center am „Monheimer Tor“, Busbahnhof) und neun Euro an der Mondschein-Kino-Abendkasse.

Diese Filme werden gezeigt: Den Auftakt macht „Dieses bescheuerte Herz“ am Freitag, 17. August. Am Samstag, 18. August, gibt es „Mamma Mia – Here We Go Again“. „Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer“, einen Filmspaß für die ganze Familie, kann man am Sonntag, 19. August, sehen. Die weiteren Filme von Montag, 20. August, bis Samstag, 25. August: „Three Billboards outside Ebbing“, „Wunder“, „Shape of Water“, „3 Tage in Quiberon“, „Die Verlegerin“ und zum Abschluss die Neuauflage von „Mord im Orient-Express“.

„Der Vorverkauf lohnt sich“, lädt Sebastian Bünten ein, „nicht nur wegen des reduzierten Eintrittspreises, sondern auch, weil man dann seinen Platz sicher hat.“ Übrigens erhalten Kinder bis zum Alter von zwölf Jahren beim Familienfilm Jim Knopf am Sonntag sowohl vorab wie auch an der Abendkasse jeweils einen Euro reduzierte Tickets.

Das vollständige Programm und alle weiteren Informationen stehen unter www.monheimer-kulturwerke.de.

(pc)