Einkaufen in Monheim Kindertrödel in Baumberg

Beim Trödelmarkt für Kindersachen im Bürgerhaus in Baumberg gibt es regelmäßig Schnäppchen zu entdecken, wie Kathi und Canan (v. li.; Foto: rm) bestätigen können. Die nächste Gelegenheit dazu gibt es am Samstag, 3. Juni, von 11 bis 14 Uhr. Dann öffnet das Bürgerhaus an der Humboldtstraße 8 wieder seine Türen für Familien, die entweder auf der Suche sind oder selbst Kindersachen verkaufen wollen. Es gibt noch Restplätze, die belegt werden können, teilen die Veranstalter mit.Einfach melden unter: kktb-buergerhaus@online.de