Monheimer Kultuwerke : Kindertheater: Wo Hühner was zu gackern haben

Monheim Die Monheimer Kulturwerke zeigen am Mittwoch, 23. Juni, um 9.30, 11 und 16 Uhr den letzten Stream für diese Spielzeit.

(og) Noch einmal sind Kitas, Schulen und Familien eingeladen, den digitalen Theatersaal zu besuchen, bevor es in die Sommerferien geht. Nachdem das Figurentheaterstück „Hühner“ pandemiebedingt bereits zweimal verschoben werden musste, wird es nun im Stream über den YouTube-Kanal der Kulturwerke gezeigt. Das Figurentheaterensemble „Die Exen“ ist immer auf der Suche nach überraschenden Spielformen. In ihrem neuen Stück „Hühner“ vereinen sie Figurenspiel mit clowneskem Theater. Für Hühner ist das Leben kein Spaziergang. Schwierigkeiten stapeln sich – berghoch. Da hilft es auch nicht, wenn die gutgelaunte Nachbarin früh um sieben fröhlich durchs Haus gackert. Was tun? Decke über den Kopf, Beine hoch und Ruhe. Slapstick, humorvolle Dialoge und Wortwitz rund um die Schwierigkeiten des Miteinanders und wie man trotzdem gemeinsam den Berg erklimmt, machen das Stück zu einem Vergnügen für kleine und große Zuschauende, wirbt der Veranstalter. Die Teilnahme ist kostenfrei. Eine Anmeldung ist erforderlich – Kundencenter Monheimer Kulturwerke, E-Mail an [email protected] oder Tel. 02173 276-444.