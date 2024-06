Am 30. Juni Monheimer Kindertag findet im Landschaftspark Rheinbogen statt

Neben den vielfältigen Aktivitäten mit Sport, Spiel und Spaß wird es auch diesmal wieder einen begleitenden Kinderflohmarkt geben. Die Plätze zum Verkauf von Spielzeug, Büchern oder Kleidung werden dabei nur an Monheimer Kinder vergeben, die ihre Trödelwaren am Sonntag präsentieren können. Anmeldungen sind telefonisch unter 0151 21535071 oder per E-Mail an kindertag@monheim.de noch möglich.