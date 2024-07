Monheim Angebot beim Kindertag wächst mit jedem Jahr

So viele Aktionsstände wie beim diesjährigen Kindertag im Landschaftspark Rheinbogen gab es noch nie. Am Sonntag richtete die Stadt unter Mitwirkung von 50 Vereinen und Institutionen zum 20. Mal das Fest aus. Für viele Kinder der Stadt dürfte es das Highlight des Jahres sein. Kein Wunder, denn wo sonst gibt es auf einen Schlag so viel Interessantes und Abwechslungsreiches zu erleben.