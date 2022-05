Römische Lebensart : Kinder zeigen ihre Kunstwerke auf dem Stadtfest

Monheim Gemeinsam mit den städtischen Kultureinrichtungen lädt die Kontaktstelle Kulturelle Bildung kleine und große Besucher zu einem vielfältigen Mitmach-Programm ein.

Das Monheimer Stadtfest beginnt am Freitag, 10. Juni, in der Innenstadt. In diesem Jahr sei es verbunden mit römischem Flair und stehe unter dem Motto „Veni, vide, gaude!“, teilt die städtische Sprecherin Pia Mahr mit. Gemeinsam mit den städtischen Kultureinrichtungen lade die Kontaktstelle Kulturelle Bildung kleine und große Besucher zu einem vielfältigen Mitmach-Programm auf die Krischerstraße ein. In einer Freiluft-Ausstellung mit dem Titel „Viele Wege führen nach Rom – Geschichte bunt, vielfältig, selbst gemacht“ werden außerdem Kunstwerke von Monheimer Kindergarten- und Grundschulkindern gezeigt.