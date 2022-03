Monheimer Kids spenden 1800 Euro für Ukraine : 1800 Euro für ukrainische Kinder gespendet

Die Monheimer Kids stellten sich in den Dienst der guten Sache, um Kindern aus dem Kriegsgebiet zu helfen. Foto: Emina Rizvo

Monheim Monheimer Kids starten in Eigeninitiative Hilfsaktion und verkaufen selbst gemachtes Popcorn und Schokolade. Den Erlös spenden sie für ukrainische Kinder.

1800 Euro spenden Luzian Leidig, Semi Rizvo und viele ihrer Freunde dem Hilfswerk Save the Children. An den vergangenen zwei Wochenenden verkauften sie selbst gemachtes Popcorn und Schokolade, um Kindern in der Ukraine zu helfen.

Alles hatte vor 14 Tagen begonnen, als Luzian mit Bruder Laurenz und seinem Kumpel Semi an der Kirschstraße 29 an beiden Tagen ihr Popcorn produzierten und an den Mann brachten. Da kamen an den beiden Tagen die ersten 1000 Euro zusammen.

„Ich weiß nicht, wie die Kinder auf den Gedanken gekommen sind“, erzählt Jens Leidig, Vater von Luzian und Laurenz. „Natürlich haben wir mit den Kindern über den Krieg gesprochen und uns damit auseinandergesetzt. Möglicherweise entstand die Idee aus der Hilflosigkeit heraus“, sagt der Vater. Allerdings hätten sich die Kids am ersten Wochenende etwas übernommen. „Deswegen haben wir die zweite Aktion nur für den Samstag angesetzt. Dafür haben sich dann aber viele Freunde von Luzian und Semi beteiligt und eröffneten am Samstag einen zweiten Stand am Wasserspielplatz.“