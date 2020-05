Löschzüge die ganze Nacht im Einsatz : Kinder setzen 200 Strohballen in Brand

Monheim Die Feuerwehr hat die ganze Nacht gelöscht. Der Schaden wird auf 10.000 Euro geschätzt. Trotz der Warnung der Polizei haben sich rund 50 bis 60 Schaulustige an dem Feld versammelt und die Löscharbeiten beobachtet.

(og) Rund 200 Strohballen hat die Feuerwehr Monheim am Montagabend gelöscht. Die Ballen waren auf einem Feld am Rande des Österreichviertels in Monheim-Baumberg gelagert. Kinder haben sie laut Polizeibericht in Brand gesetzt.