Konzert im Sommer Wann Kiews Symphonieorchester zum ersten Mal in Monheim spielt

Das Orchester spielt unter anderem Samuel Barbers „Adagio for Strings", das in Filmmusiken wie „Platoon", „Die fabelhafte Welt der Amélie", aber auch in TV-Serien wie den „Simpsons" oder „South Park" verwendet wurde. Max Richters „Vivaldi – The Four Seasons Recomposed" holt eines der beliebtesten Werke der klassischen Musik in die Gegenwart: Antonio Vivaldis „Vier Jahreszeiten". Das Meisterwerk erstrahlt dabei in einem anderen, frischen Gewand – ein komponierter Remix. Die Symphonie Nr. 2 E-Dur op.12 von Levko Revutsky bietet Höreindrücke ukrainischer Musik, einer vielfältigen und reichen Kultur, die hierzulande nahezu unbekannt ist. Schließlich stellt die Aufführung der Rheinischen Symphonie Robert Schumanns, die dieser in Düsseldorf komponierte, eine Hommage an die neue, temporäre Heimat Kiewer Symphonieorchesters dar.