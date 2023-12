Monheim Kfd-Sitzung wird märchenhaft

Monheim · „Zauberhaft und wunderbar – mit der kfd werden Märchen wahr!“, so lautet das Motto der 47. kfd-Damensitzung, die am Sonntag, 21. Januar, ab 14.11 Uhr (Einlass 13 Uhr) in der Aula am Berliner Ring stattfindet.

03.12.2023 , 10:05 Uhr

Bei der kfd-Damensitzung 2022 stieg Pfarrer Michael Hoßdorf in die Bütt. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Die Damen vom Elferrat der Katholischen Frauengemeinschaft (kfd) haben wieder ein abwechslungsreiches Programm entworfen. Die jecken Besucher erwartet das Kinderprinzenpaar und das Prinzenpaar mit ihrem Gefolge, die Prinzengarde, die Marienburggarde und die Rheinstürmer sowie Solisten und Gruppen aus der Kirchengemeinde St. Gereon und Dionysius. Kaplan Henrik Land wird gemeinsam mit Pfarrer Malte Würzbach die Bühne erklimmen. Tickets zum Preis von 15 Euro gibt es im Vorverkauf per E-Mail: damensitzung@kkmonheim.de sowie am Dienstag, 5. Dezember, von 16 bis 18 Uhr im Pfarrer-Franz-Boehm-Haus, Sperberstraße 2a, und am Donnerstag, 7. Dezember, von 16 bis 18 Uhr im Gemeindezentrum St. Dionysius, Von-Ketteler-Straße.

(elm)