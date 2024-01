Polizei sucht Zeugen Keine neuen Hinweise zu toten Hundewelpen

Im Fall der toten Hundewelpen gibt es derzeit keine neuen Entwicklungen. An Neujahr wurden die fünf toten Tiere an einem Trampelpfad in der Nähe des Rheinufers entdeckt. Die Polizei ist weiterhin auf der Suche nach Zeugen und bittet um Hinweise unter ☏ 02173 95946350. Auch die Tierschutzorganisation PETA bittet um Hinweise, die zur Aufklärung des Falls beitragen, und hat dafür eine Belohnung von 1000 Euro ausgelobt. Hinweise nimmt PETA unter Telefon 0711 8605910 entgegen.