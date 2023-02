1. Schießverein Baumberg Keine After-Zoch-Party: Schützen ziehen um

Es war 1990, als der damalige Präsident Toni Weber sen. dem Sportschützenverein die Räume zur Verfügung stellte. „Es war ein Freundschaftsdienst“, betont die Schatzmeisterin. So musste der Verein nur eine sehr geringe Miete zahlen. Mit den Jahren wurde das Vereinsheim in Eigenleistung immer weiter ausgebaut und modernisiert. Somit wurde es ein Treffpunkt für Jung und Alt und so manche Festivitäten wurden dort gefeiert. Zentral gelegen und direkt am Zugweg des Baumberger Veedelszuges war das Vereinsheim für eine After-Zoch-Party perfekt.