Tourismus in Monheim Ausflugsschiffe fahren ab Mai

Saskia Braun nimmt dann die Gäste am XXL-Anleger in Empfang. Anschließend teilt sie die Besucher gruppenweise den Monguides und deren individueller Führung zu. Je nach Größe des Bootes könnten 60 bis 250 Gäste an Bord sein. Von Düsseldorf aus gebe es bereits seit 2021 Schiffstouren. In Köln legten KD-Schiffe mit dem Ziel Monheim erst seit dem vergangenen Jahr ab.