Ein Jahr Gottesdienste im Stream : Katholische Gemeinde sucht Livestreamer für Gottesdienste

Monheim Barbara Ondera und Markus Genz haben seit Beginn der Pandemie die Gottesdienste in St. Gereon aufgezeichnet. Jetzt benötigen sie ein Pause.

(og) Die katholischen Pfarrgemeinde St. Gereon und Dionysius sucht Ehrenamtliche, die bereit sind, die sonntäglichen Gottesdienst aufzunehmen und per Livestream via Facebook in die Häuser der Gläubigen zu bringen. Barbara Ondera und Markus Genz haben ein Jahr lang – mit Beginn der Pandemie – die Sonntagsmessen in St. Gereon mit der Kamera aufgenommen und übertragen. Die Pfarrgemeinde hat die dafür benötigte technische Ausrüstung zur Verfügung gestellt.