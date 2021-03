Kreuzwege in Monheim : Katholiken laden zu besonderen Kreuzwegen ein

Kreuzwege in Monheim

Kreuzweg mit Bildern von Ejti Štih im Knipprather Wald sowie zum Emmaus-Gang am Rhein Foto: Bernd M. Wehner/privat

Monheim Zu einem Kreuzweg mit Bildern von Ejti Štih lädt die Katholische Kirchengemeinde St. Gereon und Dionysius in der Zeit von Freitag, 26. März, bis Ostern in den Knipprather Wald ein.

(og) Unter dem Motto „Den Weg Jesu gehen! Anders Leben“ kann dieser Weg in aller Stille oder mit der Familie beschritten werden. Die Malerin der Kreuzwegbilder, Ejti Štih, ist eine renommierte Künstlerin slowenischer Herkunft, die in Bolivien lebt. Den Waldkreuzweg erreicht man über den Wanderparkplatz am Waldfriedhof.