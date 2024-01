Monheimer Katholiken contra AfD „Unser Kreuz hat keine Haken“

Auf den Tischen im Gemeindezentrum neben der Kirche St. Dionysius stehen Schälchen mit Erdnüssen und Salzbrezeln. Und Broschüren liegen aus, darauf abgebildet ein Mann mit runder Nickelbrille, vor ihm ein Galgenstrick. Nikolaus Groß, gehängt am 23. Januar 1945 in Berlin-Plötzensee. Es gab Zeiten in der Bundesrepublik, da mutete solch ein Bild an wie eines aus dem Mittelalter: schrecklich, doch ganz weit weg. 79 Jahre danach ist es plötzlich wieder nah. „Demokratiefeindliche Kräfte nehmen zu“, sagt Michael Pätzold zur Begrüßung beim Empfang zum 120-jährigen Bestehen der KAB Baumberg: „Als Christen müssen wir jetzt Farbe bekennen!“